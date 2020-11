Teröristlerce dağa götürülen genç 8 ay hücrede kalmış - Son Dakika

Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa götürülen ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan Y.Y, terör örgütü PKK'dan kaçmak istediği için teröristlerce 8 ay hücreye konulduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı her geçen gün artıyor.

Yürütülen çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Y.Y. (19) örgütten kaçanlar arasında yer aldı.

Y.Y, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, mahalledeki bazı kişilerden etkilenerek 5 yıl önce DBP Diyarbakır binasına gittiğini, sonra kendisinin üst katta bulunan bir kişiye yönlendirildiğini söyledi.

Yanına gelen iki kadının kendisini başka bir odaya götürdüğünü ifade eden Y.Y, şunları anlattı:

"Bu kadınlar, üzerimi aradılar yanımda tablet bilgisayarım vardı. Onu aldılar ve bana 'Bu gece burada kalacaksın, yarın ise başka bir eve götürüleceksin' dediler. O akşam kadınlardan biriyle binada aynı odada kaldık. Daha sonra binaya gelen başka bir kişi tarafından binaya yakın bir daireye geçtik. Eve daha sonra katılım yapan bir kişiyi daha getirdiler."

Kendisiyle beraber bir kişinin daha yer aldığı aktaran Y.Y, "Bizi yönlendiren iki kişi, Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmemiz için 50'şer lira ve küçük bir kağıtta not verdi. Bizi karşılayacak kişiye vermemizi istediği not için 'yolda problem olursa, notu yutun' şeklinde talimatla uyardı." dedi.

Kendilerini karşılayan kişiyle bir eve girdikten sonra notu verdiklerini belirten Y.Y, şu beyanlarda bulundu:

"Bu kişi, 'bir süre grubun toplanması için burada kalacaksınız daha sonra sizi Suriye'ye geçireceğiz.' diyerek evden ayrıldı. Evde anne, baba, iki kız ve bir erkek bulunuyordu. Biz de grubun toplanması için bu evde beklemeye başladık. 10 gün geçtikten sonra ikisi kadın ve bir erkek yeni katılan 3 kişi geldi. Bir ay boyunca bu evde bekledik. Daha sonra bazı kişiler aracılığıyla sınırdan Suriye tarafına geçtik. Benimle beraber katılan kişileri ayrı evlere gönderdiler. Bir hafta boyunca bu evde kaldım ve pişman oldum."

Kaçmaya çalışınca 8 ay hapsedildi

Evde bulunan kadının telefonunu gizlice alıp babasını aradığını ifade eden Y.Y, şunları kaydetti:

"Babama 'Suriye tarafındayım Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bu akşam Mardin'e geçiş yapacağım beni oradan alırsınız.' dedim. Babam da 'tamam' dedi. Ben o gün evden çıktım ve sınıra doğru yürüdüm. Teröristler tarafından yakalandım. YPG'ye ait bir binaya götürdüler. Burada benim ifademi aldılar ve bana neden kaçtığımı sordular. Ben de yapamadığımı ve ailemin yanına dönmek istediğimi söyledim. Sonrasında benim ellerimi bağlayıp gözlerimi kapattılar ve bir araca bindirip cezaevine götürdüler. Bu cezaevinde tek hücreli koğuşta yaklaşık 8 ay kaldım."

Örgütün sözde sorumlularının ayda bir kendisinden rapor yazmasını istediklerini ve yazdığı her raporda eve gitmek istediğini yazınca hücrede bıraktıklarını kaydeden Y.Y, 8'inci ayın sonunda kalmak istediğini yazınca cezaevinden çıkarılarak sözde eğitim için Gare bölgesine gönderildiğini belirtti.

Y.Y, kendisini söz konusu bölgeye götüren kuryenin telsizden "Yeni kumaş var gelin alın" anonsu yaptıktan 40 dakika sonra iki kadın teröristin kendisini almaya geldiğini ve örgütte eğitim alarak birçok alanda faaliyette bulunduğunu anlattı.

Terör örgütü PKK tarafından terzihane olarak kullanılan bölgeye gelen notu almak için gittiği bölgede 4 kadın teröristi hastaneye gitmek için beklerken gördüğünü kaydeden Y.Y, daha sonra havanın soğuk olması nedeniyle yaktıkları sobanın ısısını alan İHA'ların bu bölgeyi vurarak 4 kadın teröristi etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Hava harekatında yaralanmış

2019 yılında katırları çeşmeye bağlamak için mağaradan çıktığı sırada hava harekatı yapıldığını belirten Y.Y, "Basıncın etkisi ile havalanarak sırtüstü yere düştüm ve bayıldım. Benim yanımda başka kimse yoktu, ben tektim. İki terörist beni sırtına alıp mağaraya götürdükleri esnada kendime geldim ancak bacaklarımı hissetmiyordum. Bir ay boyunca mağara da yüzüstü yattım." ifadelerini kullandı.

Kendisine sahte Suriyeli kimliği verildiğini anlatan Y.Y, kaçma sürecine ilişkin de şunları aktardı:

"Evde beklerken teröristlerin bana verdiği telefondan babamı aradım ve eve gelmek istediğimi söyledim. Babam da 'Biz zaten HDP önünde oturuyoruz. Senin gelmeni bekliyoruz. Şimdi emniyete gidip seninle konuştuğumu söyleyip onları seninle irtibatlandıracağım.' dedi. Ertesi gün beni bir numara aradı ve bana Erbil'e gidip Peşmerge noktasına teslim olmamı söyledi. Ben de bu kişinin dediği gibi sahte pasaport ile Erbil'e giderek Türkiye'ye teslim edilmek istediğimi ilettim."

İfadesinde, terör örgütü PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu bildiren Y.Y, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.