Son Dakika Haberleri: Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi
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Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi

6 saat önce

SİİRT kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi, System.String[]

SİİRT kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt merkez Gökçebağ kırsalında 'Kıran-Jandarma Uzman Çavuş Yasan Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonunun düzenlediği bölgedeki bir mağarada, güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü 1 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.


Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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