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Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi
6 saat önce
Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildiSiirt kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi
Siirt kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt merkez Gökçebağ kırsalında 'Kıran-Jandarma Uzman Çavuş Yasan Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonunun düzenlediği bölgedeki bir mağarada, güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü 1 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.
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