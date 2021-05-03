PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı - Son Dakika

PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
03.05.2021 18:36
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezi Emirşaban Mahallesi Hükümet konağı yakınlarına havan saldırısı düzenlendi.
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezi Emirşaban Mahallesi Hükümet konağı yakınlarına havan saldırısı düzenlendi.
Kuzey Irak tarafından yapılan saldırının ardından güvenlik güçleri atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına alınırken bölgeye insansız hava araçlarının yönlendirildi.
Saldırı esnasında araçta bulunan Serhat Dumanbir kişi araçtaki camın basınçtan patlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralandı.Duman Çukurca devlet hastanesinden yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
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