Son Dakika Haberleri: Teröristlerden kurtarılan Tel Abyadlılar, kent yönetimini ellerine alacak - TEL
Son Dakika Güncel Teröristlerden kurtarılan Tel Abyadlılar, kent yönetimini ellerine alacak - TEL

Teröristlerden kurtarılan Tel Abyadlılar, kent yönetimini ellerine alacak - TEL

46 dakika önce

Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçesindeki aşiret temsilcileriyle bir araya gelerek kentin idaresini görüştü.

Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçesindeki aşiret temsilcileriyle bir araya gelerek kentin idaresini görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Suriye- Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/ PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

YPG/PKK'nın yaklaşık 4,5 yıl süren işgalinin son bulması üzerine kentin geçici yerel idaresi için ilk adım atıldı.

Tel Abyad'ın önde gelen aşiret temsilcileri ile SMO komutanları dün akşam bir araya gelerek kentin yönetimini görüştü.

Toplantıda "İleri Gelenler Meclisi" isimli geçici bir oluşumun kurulmasında anlaşıldı.

Kent halkının bütün kesimlerinden oluşan meclis, Tel Abyad'ın yerel meclisi kurulana kadar SMO ile kentin idaresini yürütecek.

"Her şeyin daha iyi olacağı sözünü veriyoruz"

İlçe merkezinde aşiret temsilcileri ve sivillerle bir araya gelen SMO komutanı Yusuf Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli Ordu olarak kentin alınmasının ardından ikinci günü fırınları çalıştırdık. Hastaneler hizmetlerine kaldığı yerden devam etti. Şimdi yerel meclis kurmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Abbud, kentin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Allah'ın izniyle çok yakında kente elektrik gelecek. Belediyeler devreye girecek. Hizmet alanında da çalışmalar var. Halkımıza her şeyin daha iyi olacağı sözünü veriyoruz." şeklinde konuştu.

SMO'nun kentin idaresi için sivillerin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Abbud, "İlçenin ileri gelenlerine ve sivillere ihtiyacımız var. Onlarla kentteki kurumları aktif hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teröristlerden kurtarılan Tel Abyadlılar, kent yönetimini ellerine alacak - TEL

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağla Şıkel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu
Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor! YPG'ye verilen 120 saatlik çekilme süresi başladı! Bölgede sessizlik hakim Suriye'den Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: Gizemli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerden kurtarılan Tel Abyadlılar, kent yönetimini ellerine alacak - TEL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]