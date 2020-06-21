Teröristlerden kurtulan Suriyeli çiftçiler ürünlerini değerinde satabilecek - ŞANLIURFA - Son Dakika

Teröristlerden kurtulan Suriyeli çiftçiler ürünlerini değerinde satabilecek - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki çiftçiler, ürettikleri ürünleri değerinde Türkiye'ye satabilecek.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki çiftçiler, ürettikleri ürünleri değerinde Türkiye'ye satabilecek.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn'da insanların hayatını zindana çeviren terör örgütü PKK/ YPG'nin varlığına son verildiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölge insanının yaşamını normalleştirmek için önemli çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Erin, "10 seneyi aşkın bir süre oradaki Suriyeli mazlum, masum kardeşlerimiz önce rejimin ihmaliyle karşı karşıya kaldılar, birçok hizmetten yoksun bırakıldılar. Ardından İŞİD'in kontrolüne geçen o bölgede insanlar kötü muamelelerle büyük zulümler yaşadılar. Hemen sonrasında da PKK terör örgütüyle de orada yaşanan acılar ve sıkıntıların zirveye ulaştığını gördük. Hemen yanı başımızda olması itibarıyla da birçok kişinin de akrabasının olduğu bu şehirler yakından takip edildi." dedi.

Erin, Barış Pınarı Harekatı ile hem Türkiye sınır hattında güven sağlandığını hem de oradaki insanların huzura kavuşturulduğunu ifade ederek, Rasulayn ve Tel Abyad'ta ticari hayatın da normale dönmeye başladığını belirtti.

Rasulayn ve Tel Abyad tarım kenti

Vali Abdullah Erin, iki kentin de tarım şehri olduğunu, büyük oranda arpa ve buğday üretimi gerçekleştirildiğini kaydederek, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çiftçilerin ürün ekimine yardımcı olduklarını ve onları desteklediklerini söyledi.

Bu yıl hem Şanlıurfa'da hem de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat rekoltesinin çok iyi durumda olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Tabii oradaki çiftçi, üretici bu ürününü nereye satacak, ya Türkiye'ye satacak veya buğdayını ve arpasını yok parasına PKK'ya teslim etmek zorunda kalacak. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti devleti Suriye'de hem arpa hem de buğday için oluşan rayiç fiyatın altında kalmamak koşuluyla Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla oradan buğday ve arpa alımını gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde yine özel sektör de gidip orada buğday ve arpa alımı gerçekleştirebilecek. Ancak burada özenle dikkat ettiğimiz ve oradaki meclise de söylediğimiz, takibini de yaptığımız husus şu, çiftçinin ürününü ederinden satabilmesine yönelik koşulları oluşturmaktır. Bunun dışındaki hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Oradaki çiftçi inşallah ürününü çok iyi bir fiyata isterse Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veya özel sektöre satabilecek. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandı, koşullar oluşturuldu ve yeni sezonda orada yine arpa ve buğday alımını gerçekleştireceğiz."

Erin, satışların tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirileceğini, kimsenin çiftçiyi zorlamayacağını aktararak, bölgedeki rayiç bedelin altında ürün alımının yapılmasına ise müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Şanlıurfa Valiliğinin ve bölgedeki Mahalli Meclislerin bu durumu yakından takip edeceğini aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Oradaki ticaretin, üretimin artması ve gelişmesi gerekiyor ki çiftçi kazansın. Kendi ailesine bakabilecek bir kazanca sahip olsun. Kazandığı parayı da ailesine harcayabilsin, dolayısıyla orada Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret gelişsin. Tel Abyadlı, Rasulaynlı kardeşlerimiz hiç kimseye muhtaç olmadan ayaklarının üstünde durabilsin. Amacımız, hedefimiz bu. Bunun içinde ürettiği ürünü ederinde satması çok önemli. Sattığında o para Rasulayn'a Tel Abyad'a girecek ve oradaki ticareti de canlandırmış olacak."

Erin, Rasulayn'da açılacak gümrük kapısıyla da ürünlerin hızlı bir şekilde Türkiye'ye getirilebileceğini belirtti.

İhracatçılara çağrı

Vali Erin, normale dönen bölgede yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığını hatırlatarak, bu kişilerin de bazı ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Bölge insanın yavaş yavaş belli bir gelir sahibi olduğuna ve alım gücünün arttığına işaret eden Erin, "Sebze, meyve ve diğer bütün gıda ürünlerinde talep var. Biz Şanlıurfalı ihracatçılarımız ve iş adamlarımız başta olmak üzere oraya ihracatı arttırmalarını rica ediyoruz ve bunu tavsiye ediyoruz. Bu konuda da bütün ihracatçılarımıza kapılarımız açık, her türlü desteği vermeye ve onların işini kolaylaştırmaya da hazırız." diye konuştu.

Teröristlerden kurtulan Suriyeli çiftçiler ürünlerini değerinde satabilecek - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teröristlerden kurtulan Suriyeli çiftçiler ürünlerini değerinde satabilecek - ŞANLIURFA - Son Dakika

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