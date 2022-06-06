Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı

06.06.2022 13:37
Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı

TÜRKİYE'nin olası harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG tarafından, Suriye Milli Ordusu komutanının aracına bombalı saldırı düzenlendi.

TÜRKİYE'nin olası harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, terör örgütü PKK/ YPG tarafından, Suriye Milli Ordusu komutanının aracına bombalı saldırı düzenlendi. Tuzaklanmış patlayıcının uzaktan infilak ettirildiği saldırıda SMO komutanı ile yanındaki 2 çocuğu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde meydana geldi. Evinden çıkan Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Asefte Şemal grubu komutanlarından Abi Necim, evinden çıktığı sırada aracına önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada SMO komutanı Abu Necim ile evin önünde bulunan 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, patlama sesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNLEMLER ARTIRILDIAracın hurdaya döndüğü patlamanın ardından sivilleri bölgeden uzaklaştıran yerel güvenlik güçleri tuzaklanmış başka patlayıcı olup olmadığına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada başka patlayıcıya rastlanmazken, SMO komutanlarının bulunduğu bölgeler ile halkan yoğun olduğu alanlarda olası saldırı ihtimaline karşın önlemler artırıldı. Yerel güvenlik güçleri PKK/YPG'li teröristlerce gerçekleştirilen saldırının faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını da sürdürüyor.

Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı
Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı
Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı
Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı
Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı
Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı
YORUMLAR
500
YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi 3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada 3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
Kaynak: DHA

Suriye Milli Ordusu, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:03:32. #1.11#
SON DAKİKA: Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement