Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/ YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı" denildi. - ANKARA