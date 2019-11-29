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Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.

Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/ YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:57 Kaynak: İHA
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