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Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/ YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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