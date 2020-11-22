Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı - Son Dakika

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerindeki Çeme Kare Yaylası, teröristlerden temizlenmesiyle bal üretim merkezi haline geldi. Huzur ortamının sağlanmasıyla bal üretiminin arttığını söyleyen Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Orhan Korkusuz, "Bu dağlarda, silah sesleri susmuyordu. Şimdi ise huzur hakim. Silah seslerinden uzak bal hasadı yapıyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerince son yıllarda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla özellikle yaylalarda sağlanan huzur ve güven ortamı hem tarımsal hem de hayvancılık alanında üretimi artırdı. Bir dönem silah seslerinin eksilmediği Siirt'in Pervari ilçesindeki 2962 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çeme Kare Yaylası da huzur ortamına kavuşmasıyla bal üretim merkezi haline geldi. Yaz mevsiminde Çemre Kare Yaylası'na yüzlerce arı kovanıyla gelen arıcılar, sonbahara kadar organik bal elde ediyor.