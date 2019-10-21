Son Dakika Haberleri: Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

47 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.


Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/ PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, İhlas Haber Ajansı, Resulayn, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
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