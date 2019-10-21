- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
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- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendiRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/ PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.
MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar toplam 5 kahraman silah arkadaşımız... Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen... Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi