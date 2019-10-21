Son Dakika Haberleri: - Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel - Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

1 saat önce

- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendiRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/ PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.

- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı, İhlas Haber Ajansı, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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