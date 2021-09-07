Son dakika gündem: TERÖRİSTLERDEN ÜS BÖLGESİNE ROKETLİ SALDIRI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI - Son Dakika

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Suriye'nin El Bab kentinde üs bölgesine PKK/ YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6'ncı Kolordu Komutanı Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile protokol üyeleri katıldı. Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken annesi Fatma ve eşi Özlem Yiğit'i sağlık görevlileri teselli etmeye çalıştı. Öz geçmişi okunan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, duaların okunmasının ardından memleketine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu.