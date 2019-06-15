Teröristlere ait amonyum nitrat ana imha hattı imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait malzemelerin imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
, Kuzey Irak
'ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı teröristlere ait malzemelerin imha edildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Harekat kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadeleri kaydedildi.
(İHA)
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