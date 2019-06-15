Son Dakika Haberleri: Teröristlere ait amonyum nitrat ana imha hattı imha edildi
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Teröristlere ait amonyum nitrat ana imha hattı imha edildi

27 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait malzemelerin imha edildiğini bildirdi.

Teröristlere ait amonyum nitrat ana imha hattı imha edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait malzemelerin imha edildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Harekat kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadeleri kaydedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
Irak, Güncel
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