Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi.
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:50 Kaynak: İHA
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