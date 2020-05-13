Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

MSB: " Irak kuzeyi Hakurk 'ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK 'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."

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