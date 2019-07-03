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Teröristlere ait ele geçirilen el yapımı patlayıcı böyle imha edildi

1 saat önce

Teröristlere ait ele geçirilen el yapımı patlayıcı böyle imha edildiSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Teröristlere ait ele geçirilen el yapımı patlayıcı böyle imha edildi
SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eruh'un Cirav Dağı Cemibahri Deresi bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 02 Temmuz 2019'da "Şehit onbaşı Süleyman Aydın 2019-69" operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda jandarma komando unsurlarımızın titiz ve dikkatli çalışmaları sonucu, güvenlik güçlerimize yönelik olduğu değerlendirilen yeni tuzaklanmış 3 ayrı Mayın, EYP düzeneği tespit edilmiştir. Bölgeye helikopterle sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, mayın, EYP düzeneklerini kontrollü bir şekilde olay mahallinde imha etmiştir" denildi.
Teröristlere ait ele geçirilen el yapımı patlayıcı böyle imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:41 Kaynak: İHA
Jandarma, 3. Sayfa
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