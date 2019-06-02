Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
, Irak
'ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK
'lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda; bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 EYP kumandası ve 600 BKC Makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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