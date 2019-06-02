Son Dakika Haberleri: Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi
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Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu.

Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda; bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 EYP kumandası ve 600 BKC Makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Hakurk, PKK, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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