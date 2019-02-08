Son Dakika Haberleri: Teröristlere Ait Roketatarlar Bulundu

Teröristlere Ait Roketatarlar Bulundu

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlere Ait Roketatarlar Bulundu, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hakurk'taki üs bölgesi çevresindeki operasyonlarında iki RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleriyle iki AT-4 roketatar bulundu.

Söz konusu silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:17 Kaynak: AA

TSK, Irak, Hakurk, Güncel
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