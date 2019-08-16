Son Dakika Haberleri: Teröristlere ait sığınak ve barınak imha edildi
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Teröristlere ait sığınak ve barınak imha edildi

43 dakika önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlere ait sığınak ve barınak imha edildi, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uzungeçit beldesi Kelmehmet Dağları kırsalında örgütün kullandığı sığınak ve barınakta silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakta uzun namlulu silah, 4 akü ve bol miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.
Sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirildi.
Uludere, Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:55 Kaynak: AA
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