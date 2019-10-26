Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/ PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.
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