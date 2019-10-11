Teröristlere ait uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Ayrıca, o anlara ait görüntüler de paylaşımda yer aldı.
Görüntü dökümü:
Uçaksavar monteli aracın vurulma anı
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
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