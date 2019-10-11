Teröristlere ait uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Ayrıca, o anlara ait görüntüler de paylaşımda yer aldı.

Görüntü dökümü:

Uçaksavar monteli aracın vurulma anı

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,