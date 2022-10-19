Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

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