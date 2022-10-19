Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

19.10.2022 14:26
Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teröristlere ait toprağa gömülü halde yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teröristlere ait toprağa gömülü halde yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, il jandarma komutanlığı ekiplerince kırsal bölgede çalışma yapıldı. Arama-kurtarma köpeğinin de bulunduğu çalışmalarda, 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren teröristlere ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü şekilde ele geçirildi. PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmaların Cumhuriyet Savcılığınca genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Çölyak hastalarına ücretsiz ekmek hizmeti ilgi görüyor Çölyak hastalarına ücretsiz ekmek hizmeti ilgi görüyor HSK Başmüfettişine plaket HSK Başmüfettişine plaket

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
14:38 Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi
14:35 "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü
14:29 WhatsApp'ta 3 mavi tik iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap: Böyle bir uygulama yoktur
13:58 Cezada herhangi bir indirim yapılmadı! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi
13:57 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi
13:44 Brezilya Devlet Başkanı'nın Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışına tepki yağdı
13:46 Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti
13:26 Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 15:22:24. #1.12#
SON DAKİKA: Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement