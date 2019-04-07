Son Dakika Haberleri: Teröristlere Bir Darbe Daha

Teröristlere Bir Darbe Daha

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

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