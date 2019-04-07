Teröristlere Bir Darbe Daha
8 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:16 Kaynak: İHA
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