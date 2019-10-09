Teröristlere bir darbe daha indi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."
(İHA)
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