Son Dakika Haberleri: Teröristlere bir darbe daha indi
Son Dakika Güncel Teröristlere bir darbe daha indi

Teröristlere bir darbe daha indi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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