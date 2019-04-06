Son Dakika Haberleri: Teröristlere Darbe Üstüne Darbe

Teröristlere Darbe Üstüne Darbe

1 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

PKK, Kandil Dağı, Irak, Güncel
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