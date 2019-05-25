Teröristlere darbe üstüne darbe
3 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
MSB: " Irak
'ın kuzeyi Hakurk
bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
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