Son Dakika Haberleri: Teröristlere darbe üstüne darbe

Teröristlere darbe üstüne darbe

3 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Teröristlere darbe üstüne darbe, System.String[]
MSB: " Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
Hakurk, Irak, Güncel
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