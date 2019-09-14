Teröristlere darbe üstüne darbe
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Pençe-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm'lik havan mermisi ve 3 kg'lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
Pençe-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm'lik havan mermisi ve 3 kg'lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi.
(İHA)
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