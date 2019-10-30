Son Dakika Haberleri: Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik"
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Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik"

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık. Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik.

Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık. Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik. Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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