Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık. Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık. Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik. Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor" dedi.
(İHA)
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