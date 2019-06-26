Son Dakika Haberleri: Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı bölgesinde teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir traktör römorku dolusu erzak ve malzeme ele geçirildi.

Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı bölgesinde teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir traktör römorku dolusu erzak ve malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisinin duyarlı vatandaşlar tarafından iletilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Başeğmez Mahallesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda yakalanan bir traktörde, teröristlere teslim edilmek üzere hazırlanmış; 15 litre mazot, 11 paket sigara, 4 çuval un, 2 çuval tuz, 1 küçükbaş hayvan, 5 tavuk, 28 ekmek, 15 kilo peynir, 5 karpuz, 4 kavun, 4 kilo domates, 1 kilo salatalık, 3 kilo biber, 1 kilo kiraz, 4 kilo soğan, 4 kilo üzüm, 20 kilo yabani ot, 2 kilo kabak, 18 kilo sıvı yağ, 1 tüp, 3 şişe kola, 2 kilo erik, 11 çuval muhtelif giyim malzemesi, 1 çift ayakkabı, 15 kilo turşu, 7 metre ip, 14 paket bisküvi, 4 kilo kayısı, 1 kilo şeftali, 5 paket tavuk göğsü, 1 kilo hediyelik şeker, 2 kilo ay çekirdeği, 9 bidon, 1 kilo salça, 4 adet kek, 4 adet çubuk kraker, 4 paket mısır cipsi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
Tendürek Dağı, Çaldıran, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı Son dakika! Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:25:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]