Teröristlere göz açtırılmıyor
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Kandil ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
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