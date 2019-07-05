Son Dakika Haberleri: Teröristlere göz açtırılmıyor
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Teröristlere göz açtırılmıyor

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Teröristlere göz açtırılmıyor, System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
hakurk, kandil, ırak, PKK, Güncel
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