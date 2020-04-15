Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor - Son Dakika
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Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

6 saat önce

Bitlis'te başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyaçlarında yanında yer alarak gönüllere dokunuyor.

Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor, System.String[]

Bitlis'te başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyaçlarında yanında yer alarak gönüllere dokunuyor.

İllerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına destek sunan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerini karşılamak için çaba gösteriyor.

Köylerde evleri dolaşarak sosyal yardımları hak sahiplerine teslim eden, "156 Jandarma İmdat Hattı"nı arayanların ihtiyaçlarını temin eden ekipler, devletin şefkatli elini uzattıkları vatandaşların hayır duasını alıyor.

İhtiyaç duydukları her anda vatandaşların yanında yer alan jandarma ekipleri, köylerde tarla sürüp hayvanlara da yem vererek devlet millet birlikteliğinin en güzel örneğini ortaya koyuyor.

Karantinada tutulan yaşlının yardımına koştular

Jandarma ekipleri, tedbir amacıyla Konuksayar köyündeki evinde 14 gün karantinaya alınan Hakan Albayrak ile aynı köyde yaşayan 69 yaşındaki Şekirnaz Albayrak'ın yardımına koştu.

Talep ettikleri malzemeleri köye götürerek Hakan ve Şekirnaz Albayrak'a teslim eden ekipler, cami hoparlöründen anons yaparak vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Karantina altında tutulan Albayrak da Kovid-19 salgınının başarıyla atlatılacağına, sağlıklı günlere kavuşacaklarına inandığını söyledi.

Devletin her zaman yanlarında yer aldığını, her ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Allah devletimize zeval vermesin. Devletimize duacıyız, her zaman yanımızda oluyor. Bu hastalıkta da bizi yalnız bırakmadı. Jandarmayı arayarak ihtiyaçlarımızı ilettim. Jandarma da ihtiyaçlarımı evimin önüne kadar getirdi. Allah devletimizden ve jandarmadan razı olsun. Bu zor günlerde devletimiz, jandarmamız ve büyüklerimiz her şeyimizi getiriyor."

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şekirnaz Albayrak ise jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarma ekipleri hayvanlara yem verdi

Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hüsniye Cebe de kendisini ziyaret eden jandarma ekiplerinden, oğlu evde olmadığı için koyunlarına yem vermelerini istedi.

Yaşlı kadının isteğine kayıtsız kalmayan jandarma personeli, köy muhtarının da yardımıyla koyunları ahırdan çıkararak yem ve su verdi.

Askerlerin duyarlılığı karşısında duygulanan Cebe, Kürtçe "Allah razı olsun, ayağınıza taş değmesin. Allah eksikliğinizi göstermesin." diyerek dua etti.

Köy muhtarı Ali Elçi, jandarma ekiplerinin Hüsniye Cebe'nin yardım talebi üzerine köye gelerek ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Komutanlarımız yaşlı teyzeye başka bir ihtiyacının olup olmadığını sordular. Teyzemiz, askerlere 'Birkaç koyunum var. Yem verebilir misiniz?' diye sordu. Komutanlarımız sağ olsunlar teyzemizi kırmayarak koyunlara yem ve su verdi. Komutanlarımız, teyzemizin hayır duasını alarak köyden ayrıldı. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:30 Kaynak: AA

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