Teröristlere Gözcülük Yapan Kişi, Kendi Yakınını Öldürtmüş

Van'da PKK'lı teröristlerin iş adamına yönelik suikast girişiminde gözcülük yapan ve markete giren iş adamının çıktığını fark etmediği için içerideki yakınının ölümüne neden olan sanık Resul Taşir'e yargılandığı davada müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Van'da PKK'lı teröristlerin iş adamına yönelik suikast girişiminde gözcülük yapan ve markete giren iş adamının çıktığını fark etmediği için içerideki yakınının ölümüne neden olan sanık Resul Taşir'e yargılandığı davada müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Erciş ilçesinde 22 Ekim 2016'da bir markette alışveriş yapan Burhan Sancar'ın PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği olayda, teröristlere "gözcülük" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Taşir'in Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Kasten insan öldürme suçuna yardım etmek" suçlarından müebbet ile 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı tamamlandı.



Gerekçeli kararda, saldırının detaylarına da yer verildi.



Karara göre, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce, devlete yakınlığıyla bilinen Ü.A'ya yönelik suikast planı hazırlandı.



Ü.A, 22 Ekim'de alışveriş yapmak için bir markete girince, gözcülük yapan sanık Taşir, teröriste "Şahıs şu an markette" bilgisini ulaştırdı.



Bunun üzerine terörist, saldırı için harekete geçti.



Öldürülmek istenen Ü.A'nın bir süre sonra ayrıldığı markete, gözcü Taşir'in yakını olduğu belirlenen Burhan Sancar girdi.



Markete giren terörist, Ü.A sandığı Sancar'a silahlı saldırı gerçekleştirdi.



Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştiren terörist kaçarken, yapılan çalışmalar sonucu gözcülük yapan Taşir, yakalandı.



Bu arada PKK'lı teröristlerin telsiz görüşmesinde "Erciş'te adı Ü.A. olan bir kişi hem kontra, hem de ajandır, arkadaşlar tarafından cezalandırılıyor." şeklinde konuşma yaptığı tespit edildi.



"Akrabamdır, husumetim yoktur"



Kararda, saldırıyla ilgili şu ifadeye yer verildi:



"Ü.A.'nın bir süre markette kaldıktan sonra ayrılmasının ardından maktul Burhan Sancar'ın söz konusu markete geldiği, bu sırada sanığın da marketin önünde beklediği, bir süre sonra içeri giren örgüt mensubunun Ü.A. sandığı Burhan Sancar'ı öldürdüğü anlaşılmıştır."



Gerekçeli kararda, savunmasına yer verilen sanık Taşir'ın atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Benim akrabalarımdır, husumetim de yoktur." şeklinde beyanda bulunduğu ifade edildi.



Sanığın irtibat halinde olduğu teröristlerin kullandığı telefon hattının yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı olduğu bildirilen kararda, sanıkla teröristler arasında 25 mesaj alma-mesaj atma kaydı bulunduğu, iki telefon arasındaki iletişim sırasında baz istasyonu sinyal adreslerinin de birbirine yakın olduğunun tespit edildiği kaydedildi.



Kararda, sanığın olay tarihinden önce kullandığı telefon numarasını teröristlere verdiği ve bu şekilde irtibat kurduğu da ifade edildi.



Mahkeme, gerekçeli kararında şu değerlendirmede bulundu:



"Sanık, suçun işlenmesinden önce ve suç sırasında kimliği belirlenemeyen örgüt mensubuna yardımda bulunarak Sancar'ın öldürülmesi eyleminin icrasını kolaylaştırarak üzerine atılı 'kasten öldürmeye yardım etme' suçunu işlemiştir. Bu bağlamda sanığın sübut bulan eyleminin 'devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma' amacına yönelik vahamet arz eden elverişli eylem niteliğindeki TCK'nin ilgili maddelerinde düzenlenen 'kasten insan öldürmeye yardım' suçunu oluşturmaktadır. Sanığın eyleminin ülke genelindeki organik bütünlüğe göre amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu göz önüne alınarak sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunun vasfının değişerek 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."



Kararda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen sanığın, PKK tarafından "ajan, iş birlikçi, hain" olarak yaftalanan kişilerin infazına yardım etme şeklindeki eyleminin, amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılıkla ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu, bu nedenle "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan cezalandırıldığı belirtildi.



Sanık Resul Taşir'e müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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