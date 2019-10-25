Teröristlere jeneratör temin eden şahıs tutuklandı

Van'ın Çatak ilçesinde bir sığınakta ele geçirilen jeneratörü örgüte temin ettiği belirlenen şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekim tarihinde yapılan "Kıran Operasyonu" kapsamında Çatak ilçesi kırsalında bir sığınakta ele geçirilen jeneratörü örgüte temin edenler hakkında çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan araştırmalar neticesine terörizmin finansmanının önlenmesi maksadıyla 22 Ekim 2019 tarihinde Edremit ilçesinde 1 şüpheli şahıs yakalanmış ve evinde yapılan aramada jeneratörün çalıştırılmasında kullanılan 138 litre kaçak benzin, 1 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar hard diski ve 6 adet CD ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli Van adli makamlarınca tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

(İHA)