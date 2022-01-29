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Teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı - Son Dakika

Teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı

29.01.2022 16:59

Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Seval Gülmez, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gülmez emniyete götürülürken, Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'li 4 vekil ile HDP il başkanı hakkında da soruşturma başlattığı anlaşıldı.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince 26 Ocak 2022 tarihinde sabah saatlerinde DBP il binasına operasyon düzenlenmiş il binasında arama yapılmıştı.

DBP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Koronavirüse yakalandığı için evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah polisler tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

4 VEKİL İÇİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı
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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı - Son Dakika
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