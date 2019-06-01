Son Dakika Haberleri: Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı
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Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

10 dakika önce

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri yaralı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Siirt, PKK, Güncel
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