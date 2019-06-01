Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı
10 dakika önce
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:01 Kaynak: AA
'te terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri yaralı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı
Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu