Son Dakika Haberleri: Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek finans sağladıkları, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Belirlenen adreslerde yapılan operasyonda; N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:06:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]