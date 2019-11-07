Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi
6 saat önce
Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranırken Adıyaman'da yakalanan şahıs, Kayseri'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranırken Adıyaman'da yakalanan şahıs, Kayseri'ye getirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranan N.Y., Adıyaman polisi tarafından yakalandı. Kayseri'ye getirilen N.Y., Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
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