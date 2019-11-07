Son Dakika Haberleri: Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi
Son Dakika Güncel Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi

Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi

6 saat önce

Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranırken Adıyaman'da yakalanan şahıs, Kayseri'ye getirildi.

Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi, System.String[]

Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranırken Adıyaman'da yakalanan şahıs, Kayseri'ye getirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranan N.Y., Adıyaman polisi tarafından yakalandı. Kayseri'ye getirilen N.Y., Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kayseri, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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