Teröristlerin 26 yıl önce köy basıp şehit ettiği siviller törenle anıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 26 yıl önce bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından basılan köyde şehit olan 5 sivil için anma töreni düzenlendi.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Oymakaya köyünde 26 yıl önce sivilleri katleden teröristler, evleri yakıp vatandaşları esir almıştı. Bu olayda köylerini ve ailelerini korumak için çatışan sivil 5 vatandaş şehit olmuştu, 7 kişi ise yaralanarak gazi olmuştu. 26 yıl önce terör yüzünden köylerini boşaltıp Taşarası köyüne gelen yüzlerce vatandaş, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenen bölgede ilk defa yakınları için tören düzenleyip, mevlit okuttu.



Anma törenine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Mustafa Hacıoğlu, Tümen Komutanı Halil Soysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, şehit aileleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.



"Hainlerin sonu geldi"



Saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde Kürtçe mevlit okutuldu. Şehitleri için dua edilmesi sonrası konuşan Vali Pehlivan, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen menfur, alçak saldırı sonucunda Oymakayalı vatandaşların evlerinden olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Hep birlikte şunu yüksek sesle dile getiriyoruz ki, oradan ayrılmış olmamız demek oralardan vazgeçtik anlamına asla gelmiyor. Oralar bizim, vatanımızın her bir karış toprağı hepimize ait. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına ait. Çünkü bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu toprakların her bir çakıl taşı için geçmişte ecdadımız 90'lı yıllarda bu köylülerimizde kan döktü. Bedel ödedi. Milletçe çok bedeller ödedik. Dolayısıyla birilerinin kafasında belki başka türlü senaryolar var ama çok şükür. Allah'a şükürler olsun yıkıcı senaryolar. Şer odakları tarafından ortaya konan senaryolar tarih boyunca aziz milletimiz tarafından yıkıldı. Şimdide devletimizin gücü milletimizin cesareti yıktı yıkıyor. Barış pınarı operasyonu sayesinde sınırlarımız daha da güvenli. Pençe harekatları, Kıran operasyonları, devam ediyor. Bu hainlerin sonu geldi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu gölgesinde bulunduğumuz gölgesinde yaşamaktan onur duyduğumuz al bayrağımız şehitlerimizin kanını taşıyor. Burada bulunan şehit ailelerimiz başta olmak üzere tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik de programda Kürtçe konuştu.



Anma töreni sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektiren Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet köyde incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. - ŞIRNAK