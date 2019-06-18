Son Dakika Haberleri: Teröristlerin 4 yıl önce kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı
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Teröristlerin 4 yıl önce kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı

50 dakika önce

Şırnak'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ardından birliğine dönmeyen ve PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi.

Teröristlerin 4 yıl önce kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı, System.String[]
Şırnak'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ardından birliğine dönmeyen ve PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi. Şehit Jandarma uzman Çavuş Ferdi Polat için uğurlama töreni düzenlendi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü Jandarma Karakolu'nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat (28), 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi. PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Polat'ın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba Rıdvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu kesinleşti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'inci Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanvekili İhsan Gören, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve silah arkadaşları katıldı.

Şırnak 23'ünü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Düzenlenen törenin ardından Şehit Polat'ın cenazesi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderilmek üzere omuzlarda ambulansa kadar taşındı. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Şırnak, Jandarma, 3. Sayfa
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