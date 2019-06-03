Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:16 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak
kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, 6 odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Milli 'Atak' taarruz helikopteri de gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.
- Ankara
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Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi
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