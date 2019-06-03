Son Dakika Haberleri: Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi
Son Dakika Güncel Haber

Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, 6 odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Milli 'Atak' taarruz helikopteri de gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
Hakurk, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 23:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]