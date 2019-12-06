Son Dakika Haberleri: Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
Son Dakika Güncel Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Son Dakika

Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı

6 saat önce

HATAY'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı, System.String[]

HATAY'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama çalışmaları başlatıldı. Operasyon sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker, yaralandı. Yaralı askerler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem ile 39. Mekanize Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, hastaneye gelerek, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık
Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:58:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]