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Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
6 saat önce
HATAY'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
HATAY'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama çalışmaları başlatıldı. Operasyon sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker, yaralandı. Yaralı askerler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem ile 39. Mekanize Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç
, hastaneye gelerek, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.
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