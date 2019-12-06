Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı

İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama çalışmaları başlatıldı. Operasyon sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker, yaralandı. Yaralı askerler, İskenderun Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HATAY'da Amanos Dağları 'nda terör örgütü PKK 'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

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