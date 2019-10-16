Son Dakika Haberleri: Teröristlerin attığı havan mermisi okula isabet etti
Son Dakika Güncel Teröristlerin attığı havan mermisi okula isabet etti

Teröristlerin attığı havan mermisi okula isabet etti

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (6)Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (6)

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/ YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saat 12.30 sıralarında Suriye'den terör örgütü PYD/YPG'nin attığı havan mermisi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bilekli köyündeki okula isabet etti. Havan mermisi okulun çatısına isabet ederken, kiremitlerin yere düştüğü görüldü. Güvenlik gerekçesiyle tatil edilen okulda öğretmen ve öğrenciler bulunmuyordu.

Havan mermili saldırı sonrası güvenlik güçleri köyde yaşayanların köyü boşaltmalarını istedi. Teröristlerin saldırısının ardından sınırda konuşlu Türk topçuları terör hedeflerini ateş altına aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - Kerim KIRPAÇ/ŞANLIURFA, (DHA)

Teröristlerin attığı havan mermisi okula isabet etti

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:59 Kaynak: DHA
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