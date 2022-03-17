Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı - Son Dakika
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Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı

17.03.2022 13:53

Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi: "67 iş merkezimiz var ve buradaki iş yerlerinin tamamı kiraya verildi"DİYARBAKIR – Diyarbakır'da 2015 yılında hendek...

Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı

Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi:

"67 iş merkezimiz var ve buradaki iş yerlerinin tamamı kiraya verildi"

DİYARBAKIR – Diyarbakır'da 2015 yılında hendek olaylarında ayaklarından tahrip olan tarihi Dört Ayaklı Minare ve çevresi yaya geçişine açıldı. Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Hedefimiz

Sur'da 5 milyon turisti ağırlamak" dedi.

Diyarbakır'da 2015 yılında hendek olaylarında başta Sur ilçesi ve içinde bulunan tarihi yapılar teröristlerle yaşanan çatışmalar sonucu zarar gördü. Tarihi ilçe devletin yaptığı çalışmalar sonucu yeniden şahlanarak vatandaşları, yerli ve yabancı turistleri gözde yeri haline getirildi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 7 yıl aradan sonra tarihi Dört Ayaklı Minare ve çevresini yaya geçişine açarak hedeflerini Sur'da 5 milyon turist ağırlamak olduğunu ifade etti.

"Uzun bir dönemin ardından yaya trafiğine açtık"

Alanda incelemeler yapıp demir bariyerin kaynağını kendi eliyle açan Kaymakam Çiftçi, "2015 yılındaki çukur ve barikat eylemleri sırasında Sur'un 6 mahallesi teröristler tarafından adeta yok edilmişti. Bu mahallelerimizdeki kiliseler, camiler, tarihi eserler ve sivil mimari örnekli evler tamamen tahrip olmuştu. Çatışma sürecinin bittiği tarihten itibaren devletimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ciddi bir ihya çalışması başlattı ve bu çalışmalar neticesinde bugün önemli bir mesafeye geldik. Sur'un artık kapalı mahallesi geçen yıl itibariyle zaten daha öncede söylediğim gibi yoktu fakat inşaat çalışmalarının olduğu bazı yerlerde şantiye alanlarının bulunduğu noktaların kapatılması gerekiyordu. Şu anda bulunduğumuz Dört Ayaklı Minare de en önemli yerlerden birisiydi. Bugün itibariyle de Dört Ayaklı Minare ve Yeni Kapıya açılan yeri bugün itibariyle de halkla buluşturuyoruz" dedi.

"Hedef 5 milyon turist"

Dört ayaklı minare ve Yeni Kapı Caddesinin turizm açısından önemli bir yere sahip olacağını ifade eden Kaymakam Çiftçi, "Yeni kapı caddemizin üzerinde bulunan işyerlerinin de kiralamaları yapıldı. İnşallah Mayıs ayı içerisinde Diyarbakır'ın yeni cazibe merkezi olacak, yeni bir fonksiyonla tekrar hayata kazandırılıyor. Burada 67 iş merkezimiz var ve buradaki işyerlerinin tamamı kiraya verildi. Burası turizm açısından da önemli bir alanı teşkil ediyor. Yeni Kapı Caddesi hem ticaret acısında önemli bir alan teşkil edecek hem de yeni yüzüyle tamamen bütün dünya milletlerine hizmet edecek ve Diyarbakır'da hedefimiz olan 5 milyon turisti ağırlayacak bir konsept ile burası inşallah tarih sahnesine yeniden kazandırılıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı
Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı
Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı

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Abdullah Çiftçi, Diyarbakır, Çiftçi, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teröristlerin ayağından tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare ve çevresi 7 yıl sonra yaya geçişine açıldı - Son Dakika
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