Teröristlerin baskınından samanlıkta saklanarak kurtuldu, okuma azmiyle profesör oldu - SİİRT - Son Dakika
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Teröristlerin baskınından samanlıkta saklanarak kurtuldu, okuma azmiyle profesör oldu - SİİRT

7 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi Çetinkol köyüne 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen baskından kurtulan 47 yaşındaki İbrahim Teğin, akademik kariyer yaparak profesör oldu.

Siirt'in Eruh ilçesi Çetinkol köyüne 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen baskından kurtulan 47 yaşındaki İbrahim Teğin, akademik kariyer yaparak profesör oldu.

Çetinkol köyünde dünyaya gelen Teğin, 8 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi ve 4 kardeşiyle yaşamını sürdüren Teğin'i, eniştesi köyde okul olmadığı için ağabeyinin eğitimini sürdürdüğü Eruh Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kaydetti.

Eruh'ta halasının yanında başladığı lise eğitimini, ağabeyinin görev yaptığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde tamamlayan Teğin, inşaatta çalışarak kazandığı parayla üniversiteye hazırlık kitapları aldı.

Aldığı kitaplarla evde çalışarak girdiği sınavda 16 yaşında Kütahya Meslek Yüksekokulu Maden Programı bölümünü kazanan Teğin, üniversiteye kayıt yaptırmasına bir hafta kala 25 Ağustos 1989'da PKK'lı teröristlerce köylerine düzenlenen baskına tanık oldu.

Baskın sırasında annesinin samanlığa sakladığı Teğin, teröristlerce dağa kaçırılmaktan bu sayede kurtuldu. Teğin, Kütahya'daki eğitimini tamamladıktan sonra tekrar sınava girerek Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandı.

Üniversite eğitiminden sonra akademik kariyerine devam eden Teğin, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde profesör olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Teğin, terör örgütü PKK'nın baskınından annesi sayesinde kurtulmasını ve başarıya uzanan hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.

Teğin, televizyon izledikleri sırada komşularının evlerine gelerek teröristlerin gençleri kaçırmak amacıyla köye baskın düzenlediğini haber verdiğini belirtti.

Köydekilerin panik halinde gençleri bahçe, ahır gibi yerlere gizlediğini ifade eden Teğin, annesinin de kendisini ve ailenin gençlerini samanlığa sakladığını dile getirdi.

Teğin, samanlıkla evleri arasında bir geçiş bulunduğunu anlatarak, "Bu geçişi buğday çuvallarıyla kapatan annem yarım saatte bir gelip iyi olup olmadığımıza bakıyordu. Akşam 20.25'ten sabah 07.00'ye kadar burada saklandık. Teröristler sabah köyden ayrılınca da samanlıktan çıktık." diye konuştu.

Teröristlerin o gece 3 genci dağa kaçırdığını belirten Teğin, bu kişilerin daha sonra güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sayesinde örgütten kurtarıldığını söyledi.

"Samanlığın içinde yaklaşık 11 saat saklandık. Annem samanlıkta saklamasaydı bugünlere gelemezdik." diyen Teğin, bu olayın yaşanması üzerine ailesinin aynı gün kendisini üniversite eğitimi için Kütahya'ya gönderdiğini vurguladı.

"Okumanın önünde hiçbir engel yok"

Teğin, Kütahya'da ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra köyüne döndüğünü ve yeniden hazırlandığı sınavda Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandığını dile getirdi.

Mezuniyeti sonrası öğretmenlik yaptığını, 2007'de de doktorasını tamamlayıp Siirt Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başladığını bildiren Teğin, 2013'te doçent, bu yıl da profesör unvanı aldığını kaydetti.

Okumanın önünde hiçbir engel olmadığına değinen Teğin, "Çocukların, gençlerin okuması için devletimiz her türlü imkanı sunuyor. Bizim o dönemde bulamadığımız kitaplar şu anda ücretsiz dağıtılıyor, online dersler veriliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz bunların kıymetini bilsin. İnsanlar hiçbir engel tanımamalı, devletimizin verdiği imkanlara sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

Teröristlerin baskınından samanlıkta saklanarak kurtuldu, okuma azmiyle profesör oldu - SİİRT

Kütahya, Siirt, Eruh, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:47 Kaynak: AA

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