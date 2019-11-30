Son Dakika Haberleri: Teröristlerin bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı
Son Dakika Güncel Teröristlerin bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı - Son Dakika

Teröristlerin bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı

6 saat önce

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi.

Teröristlerin bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı, System.String[]

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/ YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı."

(İHA)

Masum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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