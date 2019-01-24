Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Cami Duvarına Bitişik Sığınağı Bulundu

Teröristlerin Cami Duvarına Bitişik Sığınağı Bulundu

59 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Çavundur köyündeki kullanılmayan caminin duvarının bitişiğinde, terör örgütü PKK mensuplarınca halıfleksle kamufle edilmiş sığınak bulundu.

Teröristlerin Cami Duvarına Bitişik Sığınağı Bulundu, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Çavundur köyündeki kullanılmayan caminin duvarının bitişiğinde, terör örgütü PKK mensuplarınca halıfleksle kamufle edilmiş sığınak bulundu. Sığınakta, teröristlerin kullandığı tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında, 22 Ocak'ta jandarma komando timlerinin katılımı ile 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim- 46 Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Lice'ye bağlı Çavundur köyünde arama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi için kullanılan sığınak ile köyde kullanılmayan caminin duvarına bitişik, girişi tahta ve halıfleksle kamufle edilmiş sığınak tipi oda bulundu. Güvenlik güçlerinin sığınakta yaptığı aramada; toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içinde şişme atel seti, 13 küçük şırınga, 9 büyük şırınga, 4 oksijenli su, 3 tentürdiyot, 12 sargı bezi, serum, 3 pamuk, 3 ilk yardım kiti, yara temizleyici sprey, 2 boyunluk, 3 ambu seti, 5 yara kapatıcı örtü, 3 entübasyon tüpü, 2 serum seti, astım ilacı ve 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken, içindekiler de imha edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

Çavundur, Lice, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:15:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Cami Duvarına Bitişik Sığınağı Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]