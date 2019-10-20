Son Dakika Haberleri: Teröristlerin çekildiği resulayn'da smo birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2
Son Dakika Güncel Teröristlerin çekildiği resulayn'da smo birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2

Teröristlerin çekildiği resulayn'da smo birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2

1 saat önce

Teröristlerin çekildiği Resulayn'da SMO birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2.

Teröristlerin çekildiği Resulayn'da SMO birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2

Teröristlerin çekildiği resulayn'da smo birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2

Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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