Teröristlerin çekildiği resulayn'da smo birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2
1 saat önce
Teröristlerin çekildiği Resulayn'da SMO birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
Teröristlerin çekildiği Resulayn'da SMO birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor-2
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