Son Dakika Haberleri: Teröristlerin duman oyunu
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Teröristlerin duman oyunu

1 saat önce

Suriye'nin Telabyad kentinde teröristler hava hareketliliği yaşandığında mevzi, karargah ve hendeklerini gizlemek için ateş yakıyor.

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Suriye'nin Telabyad kentinde teröristler hava hareketliliği yaşandığında mevzi, karargah ve hendeklerini gizlemek için ateş yakıyor. Yakılan ateşten yükselen dumanlarla ABD ve Türkiye arasında ortaklaşa gerçekleşen sınır devriyesinde helikopterler ile İHA'ların görüş açısı kapatılmaya çalışılıyor.


Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Telabyad'tı kontrolü altında tutan PKK/PYD'li teröristler, Türkiye ile ABD'nin ortak devriye uçuşları sırasında mevzi ve karargahlarını helikopterlerden gizlemek için ateş yakıyor. Karargah ve mevzilerin yakınında yakılan ateşin dumanları, Telabyad'ın üzerini kaplıyor. Teröristlerin gün içinde sürekli ateş yakarak İHA'ların (İnsansız Hava Araçları) görüş alanını da daraltmaya çalıştıkları öğrenildi.


Son devriyede dumanlar dikkat çekti


Türkiye ile ABD arasında gerçekleştirilen son devriyede de ateş yakılması dikkat çekti. Helikopterler uçarken yakılan ateşten yükselen duman, Telabyad'ın üzerini kapladı. Helikopterler dumanların arasından geçerek sınırda devriye attı. - ŞANLIURFA

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
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